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Не ходите в Африку гулять: разъяренный слон напал на автомобиль с туристами

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Суббота 22 января 2022 11:52
Не ходите в Африку гулять: разъяренный слон напал на автомобиль с туристами Слон на дороге в национальном парке (Фото: carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Водитель из ЮАР на собственном горьком опыте узнал, что может произойти, если разозлить слона. В результате животное перевернуло машину на бок и начало катить кроссовер, как футбольный мячик.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на New York Post.

Инцидент произошел в заповеднике по охране водно-болотных угодий Исимангалисо в провинции Квазулу-Ната, ЮАР, в начале этого месяца. На видео запечатлен момент, как слон начал толкать кроссовер, оторвал левый борт от земли, и затем перевернул его на правый бок, а дальше и на крышу. Снимавший видео автомобилист пытался отвлечь животное звуковым сигналом машины, но слон не реагировал.

Сообщается, что пассажиры автомобиля получили лишь незначительные травмы в результате инцидента, и что официальные лица парка водно-болотных угодий Исимангалисо расследуют инцидент, чтобы определить, что заставило слона повести себя столь агрессивно.

В Южной Африке есть несколько заповедников и парков, где туристам разрешается приближаться на автомобилях к слонам. По большей части слоны очень миролюбивы, но, очевидно, что-то произошло за кадром - и это действительно разозлило животное.

Ранее сообщалось, что cамый дешевый кроссовер Renault представлен официально. Новинка оснащается 1,0-литровым бензиновым мотором.

Также мы писали, что раскрыта внешность флагманского внедорожника Land Rover Defender 130. Премьера автомобиля состоится уже в 2022 году.

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