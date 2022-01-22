Не ходіть до Африки гуляти: розлючений слон напав на автомобіль із туристами

Водій з ПАР на власному гіркому досвіді дізнався, що може статися, якщо розлютити слона. В результаті тварина перевернула машину на бік і почала котити кросовер, як футбольний м'ячик.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на New York Post.

Інцидент стався в заповіднику з охорони водно-болотних угідь Ісімангалісо в провінції Квазулу-Ната, ПАР, на початку цього місяця. На відео зображений момент, як слон почав штовхати кросовер, відірвав лівий борт від землі, і потім перевернув його на правий бік, а далі на дах. Автомобіліст, який знімав відео, намагався відвернути тварину звуковим сигналом машини, але слон не реагував.

Повідомляється, що пасажири автомобіля отримали лише незначні травми в результаті інциденту, і що офіційні особи парку водно-болотних угідь Ісімангалісо розслідують інцидент, щоб визначити, що змусило слона поводитися так агресивно.

У Південній Африці є кілька заповідників та парків, де туристам дозволяється наближатися на автомобілях до слонів. Здебільшого слони дуже миролюбні, але, очевидно, щось сталося за кадром - і це дійсно розлютило тварину.

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