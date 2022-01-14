ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запас хода 400 км: электрический Peugeot e-308 дебютирует в следующем году

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 08:24
Запас хода 400 км: электрический Peugeot e-308 дебютирует в следующем году Гибридная версия хэтчбека Peugeot 308 (Фото: Peugeot)
Автор: Александр Мороз

Полностью электрическая версия популярной модели С-класса, Peugeot e-308, отправится на конвейер в июне 2023 года. Новинка будет доступна в кузовах хэтчбек и универсал.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

Peugeot e-308 получит батарею емкостью 54 кВтч – всего на 4 кВтч больше, чем у батареи нынешнего е-208. Тем не менее, улучшенная аккумуляторная технология позволит обеспечить запас хода электрического 308-го до 400 километров по европейскому циклу WLTP.

Аккумуляторы, поддерживающие быструю зарядку мощностью 100 киловатт, будут упакованы под полом – внутреннее пространство салона будет таким же, как у подключаемого гибрида Peugeot 308.

Запас хода 400 км: электрический Peugeot e-308 дебютирует в следующем году

Модель оснастят электромотором, развивающим 154 лошадиных силы и 269 Нм крутящего момента, который будет передаваться на передние колеса. Полностью электрическую силовую установку получат как хэтчбек, так и универсал.

Ожидается, что покупателям e-308 будет предложен в том же диапазоне комплектаций, что и текущий Peugeot e-208. Однако переход на электротягу неизбежно вызовет увеличение цены. Так, например, разрыв между самыми дешевыми бензиновыми и электрическими версиями младшего 208-го составляет порядка 13 тысяч долларов.

Запас хода 400 км: электрический Peugeot e-308 дебютирует в следующем году

На конвейер Peugeot e-308 отправится в июне следующего года. В компании ожидают, что на электрический 308-й придется не менее 20% продаж модели.

Напомним, что с 2022 года бренды Stellantis Peugeot, Citroen и Opel будут продавать в Европе исключительно батарейные версии своих компактных и среднеразмерных минивэнов, отказавшись от бензиновых и дизельных вариантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения