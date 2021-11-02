"Хазары" пришли: в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar

Седаны Khazar выпускается на совместном предприятии промышленной группы АзерМаш и иранского автопроизводителя Iran Khodro. На данный момент машины проходят украинскую сертификацию.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoconsulting.
В нашу страну будут поставляться две модели – Khazar LX и Khazar SD. Khazar LX – это несколько забытый иранский Samand, который раньше продавался в Украине. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с.
Украинские цены на седаны пока не сообщаются, но они станут известны уже в ближайшее время.
Также сообщалось, что Audi показала роскошный седан A8L Horch. Новинка должна создать достойную конкуренцию флагманскому седану Mercedes-Maybach.