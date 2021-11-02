"Хазари" прийшли: в Україні з'явилися легковики нової азербайджанської марки Khazar

Седани Khazar випускається на спільному підприємстві промислової групи АзерМаш і іранського автовиробника Iran Khodro. На даний момент машини проходять українську сертифікацію.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoconsulting.
У нашу країну будуть поставлятися дві моделі-Khazar LX і Khazar SD. Khazar LX-це дещо забутий Іранський Samand, який раніше продавався в Україні. Автомобіль оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 113 к. с.
Українські ціни на седани поки не повідомляються, але вони стануть відомі вже найближчим часом.
Також повідомлялося, що Audi показала розкішний седан A8L Horch. Новинка повинна створити гідну конкуренцію флагманському седану Mercedes-Maybach.