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Грузовик для поиска космонавтов: на продажу выставили уникальный ЗиЛ

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Среда 29 декабря 2021 09:16
Грузовик для поиска космонавтов: на продажу выставили уникальный ЗиЛ Фото: ЗИЛ-4972 (avito.ru)
Автор: Константин Широкун

В СССР было разработано целое семейство машин, которое предназначалось для поиска спускаемых аппаратов с космонавтами. В 1990-е годы для нужд гражданской авиации выпускались модернизированные поисковые машины. Одну из них выставили в России на продажу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Avito.

ЗИЛы, создаваемые в 1970-1980-е годы для бездорожья, умели плавать и даже несли на себе шнекоход – машину невероятной проходимости. Семейство спасательных машин прозвали "Синими птицами". Полноприводный ЗИЛ-4972 – это их прямой потомок. Он создавался для двух заказчиков – гражданской авиации и Минэнерго. Позже проектом заинтересовалось и МЧС.

Грузовик для поиска космонавтов: на продажу выставили уникальный ЗиЛМашину оснастили кабиной от серийного грузовика ЗИЛ-4331. Под капотом установлен дизельный двигатель ЗИЛ-645 мощностью 185 л.с. и 9-ступенчатая механическая КПП. Ради повышения возможностей на бездорожье грузовик оснастили бортовыми и колесными редукторами.

Рулевое управление имело два гидроусилителя, рассчитанные на поворот колес передней и задней осей. Имелся также и механизм запаздывания поворота осей, который позволял на бездорожье колесам задней оси двигаться по траектории передних, существенно повышая проходимость.

Грузовик для поиска космонавтов: на продажу выставили уникальный ЗиЛИнтересно, что в машине предусмотрен предпусковой подогреватель, способный обогреть кабину и жилой модуль при заглушенном моторе. Всего было выпущено несколько десятков необычных трехосных полноприводников. За конкретный образец просят 3 500 000 рублей (1 295 000 грн).

Грузовик для поиска космонавтов: на продажу выставили уникальный ЗиЛРанее мы сообщали, что в Украине создан самый дорогой автомобильный прицеп за 500 тысяч евро. Необычный прицеп будет перевозить трамваи.

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