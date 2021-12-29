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Вантажівка для пошуку космонавтів: на продаж виставили унікальний ЗІЛ

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Середа 29 грудня 2021 09:16
Вантажівка для пошуку космонавтів: на продаж виставили унікальний ЗІЛ Фото: ЗІЛ-4972 (avito.ru)
Автор: Константин Широкун

В СРСР було розроблено ціле сімейство машин, яке призначалося для пошуку спускаються апаратів з космонавтами. У 1990-і роки для цивільної авіації випускалися модернізовані пошукові машини. Одну з них виставили в Росії на продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Avito.

ЗІЛи, створювані в 1970-1980-і роки для бездоріжжя, вміли плавати і навіть несли на собі шнекохід - машину неймовірної прохідності. Сімейство рятувальних машин прозвали "Синіми птахами". Повнопривідний ЗІЛ-4972 - це їх прямий нащадок. Він створювався для двох замовників - цивільної авіації та Міненерго. Пізніше проектом зацікавилося і МНС.

Вантажівка для пошуку космонавтів: на продаж виставили унікальний ЗІЛМашину оснастили кабіною від серійної вантажівки ЗІЛ-4331. Під капотом встановлений дизельний двигун ЗІЛ-645 потужністю 185 к.с. і 9-ступінчаста механічна КПП. Заради підвищення можливостей на бездоріжжі вантажівку оснастили бортовими і колісними редукторами.

Рульове управління мало два гідропідсилювача, розраховані на поворот коліс передньої і задньої осей. Був також і механізм запізнювання повороту осей, який дозволяв на бездоріжжі колесам задньої осі рухатися по траєкторії передніх, істотно підвищуючи прохідність.

Вантажівка для пошуку космонавтів: на продаж виставили унікальний ЗІЛЦікаво, що в машині передбачений передпусковий підігрівач, здатний обігріти кабіну і житловий модуль при заглушеному моторі. Всього було випущено кілька десятків незвичайних тривісних повноприводників. За конкретний зразок просять 3 500 000 рублів (1 295 000 грн).

Вантажівка для пошуку космонавтів: на продаж виставили унікальний ЗІЛРаніше ми повідомляли, що в Україні створено найдорожчий автомобільний причіп за 500 тисяч євро. Незвичайний причіп буде перевозити трамваї.

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