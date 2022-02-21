На годы вперед: самый дорогой внедорожник Lexus пользуется рекордным спросом

Внедорожник Lexus LX пользуется чрезвычайно высоким спросом в Японии. Потому автопроизводитель уведомил своих клиентов о том, что ждать машину придется до четырех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoоps.

На днях Toyota проинформировала своих японских клиентов о том, что сроки поставок заказанных Lexus LX существенно увеличатся. Покупателям некоторых версий придется ждать до четырех лет. В компании отметили, что в случае изменения ситуации вокруг дефицита микрочипов сроки ожидания могут сократиться, или возрасти. Маловероятно, что длинный список ожидания в Японии существенно повлияет на рынок Европы и Северной Америки.

Напомним, что внедорожник Lexus LX лишился двигателей V8 в пользу битурбомоторов V6 нового поколения. Бензиновая "турбошестерка" объемом 3,4 литра развивает 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В паре с ней работает десятидиапазонный "автомат". Дизельный Lexus LX 500d оснащен 3,3-литровым агрегатом с отдачей 300 л.с. и 700 Нм.

В Украине модель будет доступна в двух комплектациях – LX 500d Luxury и LX 600 Superior. Цена на LX 500d Luxury стартует с отметки 3 286 000 грн., за версию LX 600 Superior придется выложить не менее 3 919 000 гривен.

Также сообщалось, что электрокар Tesla Roadster преодолел 3 млрд км с момента запуска. Родстер находится в космосе уже около четырех лет.

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