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На роки вперед: найдорожчий позашляховик Lexus користується рекордним попитом

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Понеділок 21 лютого 2022 10:33
На роки вперед: найдорожчий позашляховик Lexus користується рекордним попитом Lexus LX (Фото: pressroom.lexus.com)
Автор: Константин Широкун

Позашляховик Lexus LX користується надзвичайно високим попитом в Японії. Тому автовиробник повідомив своїх клієнтів про те, що чекати машину доведеться до чотирьох років.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Сагѕсоорѕ.

Днями Toyota поінформувала своїх японських клієнтів про те, що терміни постачання замовлених Lexus LX істотно збільшаться. Покупцям деяких версій доведеться чекати до чотирьох років. У компанії відзначили, що в разі зміни ситуації навколо дефіциту мікрочіпів терміни очікування можуть скоротитися, або зрости. Малоймовірно, що довгий список очікування в Японії суттєво вплине на ринок Європи та Північної Америки.

Нагадаємо, що позашляховик Lexus LX позбувся двигунів V8 на користь бітурбомоторів V6 нового покоління. Бензинова "турбошестерка" об'ємом 3,4 літра розвиває 415 к.с. і 650 Нм крутного моменту. У парі з нею працює десятидіапазонний "автомат". Дизельний Lexus LX 500D оснащений 3,3-літровим агрегатом з віддачею 300 к.с. і 700 Нм.

На роки вперед: найдорожчий позашляховик Lexus користується рекордним попитомВ Україні модель буде доступна у двох комплектаціях - LX 500D Luxury і LX 600 Superior. Ціна на LX 500D Luxury стартує з позначки 3 286 000 грн, за версію LX 600 Superior доведеться викласти не менше 3 919 000 гривень.

Також повідомлялося, що електрокар Tesla Roadster подолав 3 млрд км з моменту запуску. Родстер знаходиться в космосі вже близько чотирьох років.

Раніше ми писали, що всі в'їзди до Києва знаходяться під постійним контролем. За дорогами стежать 250 камер.

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