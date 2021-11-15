General Motors побудує на базі Hummer електричну бойову машину для Пентагону

Підрозділ GM Defense побудує на основі електричного пікапа GMC Hummer EV розвідувальну машину (eLRV) для американської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство CNBC.

В рамках проекту Electric Light Reconnaissance Vehicle (eLRV) розробляється транспортний засіб, здатний в умовах бойових дій виконувати розвідувальні завдання, а також займатися тими чи іншими допоміжними операціями. Головною його перевагою стане безшумність і економічність.

Машина піхоти проектується відповідно до військових специфікаціями та навіть віддалено не буде схожий на звичайні автомобілі. Фактично від оригінального Hummer EV залишаться тільки рама, електромотори та фірмові акумулятори Ultium – все інше буде іншим.

Перші прототипи будуть виготовлені вже в наступному році, в серію легкі розвідувальні машини планується запустити ближче до середини десятиліття. Відзначимо, що продажі "цивільного" пікапа GMC Hummer EV стартують з 1014-сильної тримоторної версії Edition One з максимальним рівнем оснащення і ціною від 112 600 доларів.

Заступник Міністра оборони США Кетлін Хікс за кермом армійської машини піхоти. На місці пасажира-президент GM Defense Стів Дюмонт.

Перший великий військовий контракт GM Defense був укладений минулого року на виробництво та обслуговування нових машин для армійських піхотних підрозділів. Сума операції склала 214,3 млн доларів.

Нагадаємо, що виставлений на продаж броньовик на базі Hummer H2 з кінокомедії "Диктатор". Позашляховик Dartz Prombron був доопрацьований спеціально для фільму.