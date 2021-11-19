Ford, GM и Volkswagen связаны с незаконной вырубкой лесов Амазонии: секрет кроется в салонах машин

Ради выращивания коров, которые должны стать "источниками" кожи для автомобилей Ford, GM и Volkswagen, незаконно вырубали тропические леса бразильской Амазонки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на New York Times.

В ходе расследования, проведенного New York Times в отношении стремительно развивающегося рынка КРС в Бразилии, выяснилось, что многие фермы строятся на участках, образованных после незаконной вырубки тропических лесов. Кожа коров, которая, в частности, идет на изготовление автомобильных салонов, продается через цепочку посредников и подставных компаний для легализации происхождения - и в итоге попадает к покупателям по всему миру, включая ведущие автомобильные компании.

Так, JBS является одной из трех крупнейших компаний в мире по переработке кожи. Проверка, проведенная прокуратурой в прошлом месяце, обнаружила, что 32 процента покупок были совершены на фермах, которые нарушили взятые на себя обязательства по предотвращению незаконной вырубки лесов.

Далее шкуры с ферм направлялись на заводы компании Lear, крупного производителя сидений. В 2018 году компания заявила, что около 70 процентов кожевенного сырья она получает из Бразилии. Lear поставляет кресла на американские автосборочные заводы Ford, GM и Volkswagen.

Большинство мировых автопроизводителей признает, что они не контролируют, где их поставщики получают свои материалы. Это существенно затрудняет мониторинг цепочки поставок. Между тем, тропические леса Амазонки признаны одними из главных поглотителей углекислого газа на планете.

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