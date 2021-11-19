Ford, GM і Volkswagen пов'язані з незаконним вирубуванням лісів Амазонії: секрет криється в салонах машин

Раді вирощування корів, які повинні стати "джерелом" шкіри для автомобілів Ford, GM і Volkswagen, незаконно вирубали тропічні ліси бразильської Амазонки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на New York Times.

У ході розслідування, проведеного New York Times щодо ринку великої рогатої худоби, що стрімко розвивається в Бразилії, з'ясувалося, що багато ферм будуються на ділянках, утворених після незаконної вирубки тропічних лісів. Шкіра корів, яка, зокрема, йде на виготовлення автомобільних салонів, продається через ланцюжок посередників та підставних компаній для легалізації походження - і в результаті потрапляє до покупців у всьому світі, включаючи провідні автомобільні компанії.

Так, JBS є однією з трьох найбільших компаній у світі з перероблювання шкіри. Перевірка, проведена прокуратурою минулого місяця, виявила, що 32 відсотки покупок були здійснені на фермах, які порушили взяті на себе зобов'язання щодо запобігання незаконної вирубки лісів.

Далі шкури з ферм прямували на заводи компанії Lear, великого виробника сидінь. У 2018 році компанія заявила, що близько 70 відсотків шкіряної сировини вона отримує з Бразилії. Lear поставляє крісла на американські автоскладальні заводи Ford, GM і Volkswagen.

Більшість світових автовиробників визнає, що вони не контролюють, де їхні постачальники отримують свої матеріали. Це істотно ускладнює моніторинг ланцюжка поставок. Тим часом тропічні ліси Амазонки визнані одними з головних поглиначів вуглекислого газу на планеті.

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