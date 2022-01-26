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Даже фары новые: Mercedes готовит обновление внедорожника G-Class

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Среда 26 января 2022 09:06
Даже фары новые: Mercedes готовит обновление внедорожника G-Class Обновленный Mercedes G-Class (Фото: autoexpress.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Обновленная версия второго поколения Mercedes G-Class должна появиться в текущем году. Ожидается, что внешний облик максимально приблизится к грядущей электрической модификации внедорожника.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

Рестайлинг не должен существенно изменить внешний облик Mercedes G-Class внедорожника. Но камуфляж на переднем и заднем бамперах, боковинах кузова и оптике намекает, что именно эти элементы экстерьера ждет небольшое обновление.

Даже фары новые: Mercedes готовит обновление внедорожника G-ClassВ салоне появится фирменная мультимедийная система Mercedes MBUX. Интересно, что G-Class — единственный автомобиль в модельной линейке компании, который пока не получил этот инфотеймент. Ожидается, что линейка силовых агрегатов останется без изменений. Премьера электрического G-Class запланирована на 2024 год.

Даже фары новые: Mercedes готовит обновление внедорожника G-ClassНынешнее поколение Mercedes-Benz G-Class было представлено в 2018 году. От классической модели машина унаследовала форму кузова, дверные ручки, внешние дверные петли, запасное колесо на задней двери и многое другое. Публика тепло приняла перерожденный автомобиль: только в 2021 году по всему миру было продано более 40 тысяч экземпляров G-Class.

Ранее сообщалось, что экстремальную версию пикапа Toyota на базе Land Cruiser 300 выставили на продажу. Toyota Tundra Capstone выделяется отделкой экстерьера и интерьера.

Также мы писали, что опубликованы первые фото серийного пикапа Tesla Cybertruck. В отличие от прототипа, машина не имеет дверных ручек и съемных колпаков.

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