Снегопады и ночью до -16 градусов: погода в Украине на завтра

Во вторник, 21 декабря, в Украине на всей территории ожидаются снегопады. Температура воздуха будет колебаться от -16 до -1 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Прогноз во всех областях

В течение завтрашнего дня снегопады ожидаются во всех регионах страны. В Крыму днем - мокрый снег. Синоптики прогнозируют на всей территории Украины северо-западный ветер до 7-12 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Как отметили в Укргидрометцентре, морозы придут в Украину из-за ультраполярного вторжения арктического воздуха с севера.

Температура воздуха 21 декабря составит:

на западе днем от -7 до -1, ночью от -10 до -6 (в Карпатах ночью 16-11, днем 13-8 мороза);

на севере днем от -10 до -6, ночью - от -11 до -9;

на востоке днем от -7 до -3, ночью - от -11 до -8;

на юге днем от -4 до -1, ночью - от -5 до -2;

в центре днем от -7 до -5, ночью - от -9 до -7.

Фото: погода в Украине 21 декабря (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве завтра ожидается снег. Температура воздуха днем и ночью будет достигать отметок от -9 до -7.

Фото: погода в Киеве 21 декабря (meteo.gov.ua)