Электромобили - причина протестов: на заводах Bosch начинаются массовые забастовки

Переход Bosch на выпуск компонентов и комплектующих к электромобилям требует от компании значительно меньшего числа сотрудников. Поэтому компания анонсировала сокращения и перевод части специалистов на другие должности. Такой шаг производителя вызвал волну протестов.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.
По данным профсоюза IG Metall, около 3000 рабочих крупнейшего в Европе производителя автозапчастей выступили с протестом против плана Bosch в Бюле. К ним присоединились коллективы заводов компании в Мюнхене и Арнштадте.
Все три завода серьезно теряют в количестве рабочих мест. К 2025 году на заводе в Бюле будут уволены до 1000 рабочих. На заводе в Арнштадте работает 100 рабочих, и все они могут остаться без работы – завод производит регуляторы генераторов, которые будут отсутствовать в электромобилях, и их выпуск должен быть свернут до конца 2021 года из-за отсутствия спроса. А в Мюнхене планируется сократить около 250 рабочих мест, но окончательного решения еще не принято.
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