ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Електромобілі - причина протестів: на заводах Bosch починаються масові страйки

Новость на русском →
Понеділок 29 листопада 2021 10:35
Електромобілі - причина протестів: на заводах Bosch починаються масові страйки Фото: завод Bosch в Бюле (swr.de)
Автор: Константин Широкун

Перехід Bosch на випуск компонентів і комплектуючих до електромобілів вимагає від компанії значно меншої кількості працівників. Тому компанія анонсувала скорочення і переведення частини співробітників на інші посади. Такий крок виробника викликав хвилю протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

За даними профспілки IG Metall, близько 3000 робітників найбільшого в Європі виробника автозапчастин виступили з протестом проти плану Bosch в Бюлі. До них приєдналися колективи заводів компанії в Мюнхені та Арнштадті.

Всі три заводи серйозно втрачають у кількості робочих місць. До 2025 року на заводі в Бюлі будуть звільнені до 1000 робітників. На заводі в Арнштадті працює 100 робітників, і всі вони можуть залишитися без роботи-завод виробляє Регулятори генераторів, які будуть відсутні в електромобілях, і їх випуск повинен бути згорнутий до кінця 2021 року через відсутність попиту. А в Мюнхені планується скоротити близько 250 робочих місць, але остаточного рішення ще не прийнято.

Електромобілі - причина протестів: на заводах Bosch починаються масові страйкиЦі плани пов'язані з глобальним переходом до виробництва електромобілів, при цьому компанія заявляє, що їй необхідно адаптуватися до мінливих вимог. Раніше цього року генеральний директор Bosch Фолькмар Деннер піддав різкій критиці плани ЄС щодо різкої заборони двигуна внутрішнього згоряння. Він акцентував свою увагу на тому, що прагнення ЄС у впровадженні електромобілів ігнорує можливість виникнення безробіття.

Нагадаємо, що Lexus LX600 на базі Toyota Land Cruiser 300 вразив ціною. Новинка виявилася у 2,5 раза дорожче за соплатформенний позашляховик Toyota Land Cruiser 300.

Раніше стало відомо, що сімейний універсал Subaru отримав мотор від "зарядженої" версії WRX. Subaru WRX S4 вже доступний для замовлення на японському ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору