Електромобілі - причина протестів: на заводах Bosch починаються масові страйки

Перехід Bosch на випуск компонентів і комплектуючих до електромобілів вимагає від компанії значно меншої кількості працівників. Тому компанія анонсувала скорочення і переведення частини співробітників на інші посади. Такий крок виробника викликав хвилю протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Reuters.

За даними профспілки IG Metall, близько 3000 робітників найбільшого в Європі виробника автозапчастин виступили з протестом проти плану Bosch в Бюлі. До них приєдналися колективи заводів компанії в Мюнхені та Арнштадті.

Всі три заводи серйозно втрачають у кількості робочих місць. До 2025 року на заводі в Бюлі будуть звільнені до 1000 робітників. На заводі в Арнштадті працює 100 робітників, і всі вони можуть залишитися без роботи-завод виробляє Регулятори генераторів, які будуть відсутні в електромобілях, і їх випуск повинен бути згорнутий до кінця 2021 року через відсутність попиту. А в Мюнхені планується скоротити близько 250 робочих місць, але остаточного рішення ще не прийнято.

Ці плани пов'язані з глобальним переходом до виробництва електромобілів, при цьому компанія заявляє, що їй необхідно адаптуватися до мінливих вимог. Раніше цього року генеральний директор Bosch Фолькмар Деннер піддав різкій критиці плани ЄС щодо різкої заборони двигуна внутрішнього згоряння. Він акцентував свою увагу на тому, що прагнення ЄС у впровадженні електромобілів ігнорує можливість виникнення безробіття.

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