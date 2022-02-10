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Електромобіль на 800 сил: DS показав найпотужнішу машину в своїй історії

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Четвер 10 лютого 2022 11:17
Електромобіль на 800 сил: DS показав найпотужнішу машину в своїй історії DS E-Tense Performance (Фото: media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Французький люксовий бренд DS представив концепт E-Tense Performance. Електричний суперкар побудований на шасі прототипу Формули E.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Спортивне купе оснащене парою електродвигунів сумарною потужністю в 805 к.с. Максимальний крутний момент силової установки становить 8000 Нм. Тягова батарея з карбон-алюмінієвим композитним корпусом розташувалася в задній частині кузова.

Електромобіль на 800 сил: DS показав найпотужнішу машину в своїй історіїЗа словами інженерів компанії, електромотори забезпечують потужність рекуперації до 600 кВт. З такою інтенсивністю "гальмування двигуном" гальмівні супорти та диски втрачають свою значущість, але на концепті вона присутня з міркувань безпеки.

Французький автопроизволитель анонсував, що машина здатна розігнатися від 0 до 100 км/год за 2 секунди. Цікаво, що прототип - це не просто демонстрація дизайну майбутніх серійних моделей компанії. Вже в лютому чемпіони Formula E Жан-Ерік Вернь і Антоніо Фелікс да Кошта сядуть за кермо DS E-Tense Performance, щоб допомогти налаштувати підвіску і кермове управління для доріг загального користування.

Електромобіль на 800 сил: DS показав найпотужнішу машину в своїй історіїЗавдання DS E-Tense Performance - протестувати різні інновації, які ми побачимо на серійних DS до кінця десятиліття. У короткостроковій перспективі поява серійної версії машини здається малоймовірним, але в компанії таку можливість повністю не виключають. Поки придбати DS E-Tense Performance можна тільки у формі NFT, причому для продажу пропонуються дві різні серії.

Раніше ми повідомляли, що в Україні хочуть суттєво збільшити штрафи для власників елітних авто. Подорожчання складе від двох до п'яти разів.

Нагадаємо, що названа техніка, прийнята українською армією на озброєння. У списку значиться банний комплекс, ракетна установка і нова РЛС.

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