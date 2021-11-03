63 тысячи заказов за сутки: представлен электромобиль всего за 4700 долларов

Chery QQ в свое время стал одним из самых популярных ситикаров украинского рынка. Теперь представлено третье поколение популярного ситикара.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarNewsChina.
В третьем поколении машина превратилась в электромобиль и получила три двери вместо пяти. Также полностью сменился дизайн.
Для продвижения новинки в среде молодежной аудитории компания создала в Китае целую экосистему, которую назвала iCar. Под этим же названием в стране массово открываются шоурумы (уже открыто более 1300 пунктов), в них можно заказать электромобиль, или оформить ежемесячную подписку на аренду.
Об успешности выбранной стратегии говорят цифры: только за первые сутки после вывода QQ на китайский рынок было подано 63 тысяч заявок на новый электромобиль и более 16 тысяч машин было оплачено покупателями.
В зависимости от комплектации и установленной батареи, цены на Chery QQ варьируются в пределах 4700-6800 долларов.
Также сообщалось, что в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar. Седаны выпускаются на совместном предприятии промышленной АзерМаш и Iran Khodro.