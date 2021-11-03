63 тисячі замовлень за добу: представлений електромобіль лише за 4700 доларів

Chery QQ свого часу став одним з найпопулярніших сітікарів українського ринку. Наразі представлено третє покоління популярного сітікара.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarNewsChina.
У третьому поколінні машина перетворилася на електромобіль і отримала три двері замість п'яти. Також повністю змінено дизайн.
Для просування новинки в середовищі молодіжної аудиторії компанія створила в Китаї цілу екосистему, яку назвала iCar. Під цією ж назвою в країні масово відкриваються шоуруми (вже відкрито понад 1300 пунктів), в них можна замовити електромобіль, або оформити щомісячну підписку на оренду.
Про успішність обраної стратегії говорять цифри: тільки за першу добу після виводу нового QQ на китайський ринок було подано 63 тисячі заявок на новий електромобіль і понад 16 тисяч машин оплачено покупцями.
Залежно від комплектації та встановленої батареї, ціни на Chery QQ варіюються в межах 4700-6800 доларів.
Також повідомлялося, що в Україні з'явилися легковики нової Азербайджанської марки Khazar. Седани випускаються на спільному підприємстві промислової АзерМаш і Iran Khodro.