ru ua
Пн, 27 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

С электричеством в крови: 87-летний поклонник Ford из Испании агитирует за электромобили

Новина українською →
Понедельник 27 декабря 2021 09:50
С электричеством в крови: 87-летний поклонник Ford из Испании агитирует за электромобили Электрический спорткар Ford Mustang Mach-E (Фото: Ford)
Автор: Александр Мороз

Давний поклонник марки Ford, 87-летний Педро Гарсиа, одним из первых в Испании приобрел электрический спорткар Mustang Mach-E. И считает, что покупка сейчас авто с ДВС - огромная ошибка.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Самый первый электромобиль Ford, Mustang Mach-E, поначалу вызывал некоторое недоверие, но затем ситуация изменилась и спортивные электромобили с знаменитой эмблемой стали расхватывать как горячие пирожки. А тем временем Ford уже приготовил модель 2022 года - с более мощными батареями и увеличенным запасом хода.

С электричеством в крови: 87-летний поклонник Ford из Испании агитирует за электромобили

Одним из первых, кто приобрел электрический Мустанг в Испании, стал 87-летний Педро Гарсиа – он уже прожил больше, чем существует модель Mustang, впервые представленная в 1964 году. Гарсия - давний фанат Ford и ему принадлежали многие авто марки: Sierra Cosworth, Kuga, пара Fiesta и не менее трех экземпляров Ford Focus.

И вот теперь, несмотря на приписываемый пожилым людям консерватизм, он выбрал электромобиль. С самого начала Педро впечатлило, что больше не нужно ездить на заправку: "Дома стоит настенный бокс, подключаю автомобиль на ночь, проснулся – он уже заряжен. Конец истории".

С электричеством в крови: 87-летний поклонник Ford из Испании агитирует за электромобили

"Он великолепно освоил машину. Есть много молодых людей, которым это дается гораздо труднее", - отмечает местный дилер Ford Мигель Эстрела. При этом, Mustang Mach-E - явно не автомобиль для пенсионеров. Даже в начальной комплектации машина выдает 266 лошадиных сил, а в версии GT Performance Edition (480 л.с.) способна ускориться до "сотни" всего за 3,5 секунды.

С электричеством в крови: 87-летний поклонник Ford из Испании агитирует за электромобили

"Я считаю, что покупать сегодня бензиновый автомобиль - огромная ошибка. Это настоящая жемчужина, с которой не могут сравниться автомобили прошлых лет", - говорит о своем электромобиле Гарсия.

Впрочем, испанец – не самый возрастной обладатель электрического Мустанга. Не так давно Ford вручил 101-летнему владельцу Model T из Великобритании новый электромобиль Mustang Mach-E. За свою жизнь британец владел более чем 20 автомобилями Ford.

Напомним, что австралийское подразделение компании Ford выплатит штраф более 3 миллионов долларов, чтобы уладить отношения с недовольными клиентами. Всему виной – ошибки в описании спорткара Mustang Mach 1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ford электромобили
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения