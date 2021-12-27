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З електрикою в крові: 87-річний шанувальник Ford з Іспанії агітує за електромобілі

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Понеділок 27 грудня 2021 09:50
З електрикою в крові: 87-річний шанувальник Ford з Іспанії агітує за електромобілі Електричний спорткар Ford Mustang Mach-E (Фото: Ford)
Автор: Олександр Мороз

Давній шанувальник марки Ford, 87-річний Педро Гарсіа, одним з перших в Іспанії придбав електричний спорткар Mustang Mach-E. і вважає, що покупка зараз авто з ДВС - величезна помилка.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Найперший електромобіль Ford, Mustang Mach-E, спочатку викликав деяку недовіру, але потім ситуація змінилася і спортивні електромобілі зі знаменитою емблемою стали розхапувати як гарячі пиріжки. А тим часом Ford вже приготував модель 2022 року - з більш потужними батареями і збільшеним запасом ходу.

З електрикою в крові: 87-річний шанувальник Ford з Іспанії агітує за електромобілі

Одним з перших, хто придбав електричний Мустанг в Іспанії, став 87-річний Педро Гарсіа – він вже прожив більше, ніж існує Mustang, яка була представлена 1964 року. Гарсія - давній фанат Ford і йому належали багато авто марки: Sierra Cosworth, Kuga, пара Fiesta і не менше трьох примірників Ford Focus.

І ось тепер, попри приписуваний літнім людям консерватизм, він обрав електромобіль. З самого початку Педро вразило, що більше не потрібно їздити на заправку: "Вдома стоїть настінний бокс, підключаю автомобіль на ніч, прокинувся – він вже заряджений. Кінець історії".

З електрикою в крові: 87-річний шанувальник Ford з Іспанії агітує за електромобілі

"Він чудово освоїв машину. Є багато молодих людей, яким це дається набагато важче", - зазначає місцевий дилер Ford Мігель Естрела. При цьому, Mustang Mach-E - явно не автомобіль для пенсіонерів. Навіть в початковій комплектації машина видає 266 кінських сил, а у версії GT Performance Edition (480 к.с.) здатна прискоритися до "сотні" всього за 3,5 секунди.

З електрикою в крові: 87-річний шанувальник Ford з Іспанії агітує за електромобілі

"Я вважаю, що купувати сьогодні бензиновий автомобіль - величезна помилка. Це справжня перлина, з якою не можуть зрівнятися автомобілі минулих років", - говорить про свій електромобіль Гарсія.

Втім, іспанець - не найстарший володар електричного Мустанга. Нещодавно Ford вручив 101-річному власнику Model T з Великобританії новий електромобіль Mustang Mach-E. За своє життя британець володів більш ніж 20 автомобілями Ford.

Нагадаємо, що Австралійський підрозділ компанії Ford виплатить штраф понад 3 мільйони доларів, щоб залагодити відносини з незадоволеними клієнтами. Всьому виною-помилки в описі спорткара Mustang Mach 1.

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