Цена слова: Ford потерял миллионы долларов из-за ошибок в брошюре спорткара Mustang

Австралийское подразделение компании Ford выплатит штраф более 3 миллионов долларов, чтобы уладить отношения с недовольными клиентами. Всему виной – ошибки в описании спорткара Mustang Mach 1.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Когда-то спорткар Ford Mustang обитал в основном в Северной Америке. Ситуация изменилась с выходом модели текущего поколения, но оказалось, что экспансия на мировые рынки имеет свою оборотную сторону. И далеко не приятную.

Дело в том, что в разных странах у модели имеются различия в функциях и оборудовании. Судя по всему, некоторые ключевые отличия не были четко доведены до сведения покупателей Mustang Mach 1 в Австралии - из-за этого упущения Ford понес серьезные финансовые потери.

Проблема вовсе не в машине – брошюра описывала функции, недоступные для версии, продаваемой на местном рынке. Так, в описании говорилось, что у Mach 1 есть адаптивный круиз-контроль, подсветка дверных карманов, светодиодные противотуманные фары, коврики Mach 1, задние датчики парковки и дифференциал повышенного трения Torsen.

Но все это оснащение в "австралийском" Mach 1 отсутствует. Конечно, отделение Ford Australia всячески извинялось за путаницу, но от расплаты это его не спасло.

Автопроизводителю пришлось предложить покупателям Mach 1 множество дополнительных услуг, включая бесплатное плановое обслуживание в течение трех лет и бесплатный трек-день. Кроме того, Ford обязался возместить каждому покупателю моральный ущерб в размере 5400 австралийских долларов ($4000) или выкупить спорткар с полным возмещением его стоимости.

В Австралию было поставлено всего 700 Mustang Mach 1, но с учетом всех трат компенсационный план Ford Australia составил около 4,5 миллионов австралийских долларов ($3,2 млн).

Вдобавок ко всему, Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) наложила на автопроизводителя штраф в размере 53 280 австралийских долларов ($38 240 долларов США) за введение потребителей в заблуждение относительно характеристик Mach 1 в четырех разных версиях брошюры.

Напомним, что кроссовер Ford Kuga теперь можно приобрести только с бензиновыми силовыми агрегатами. Автопроизводитель исключил из моторной линейки 1,5-литровые и 2,0-литровые дизельные двигатели семейства EcoBlue.