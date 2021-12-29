Электрические самокаты убрались с улиц и будут гонять в необычном месте: где именно

Чемпионат мира по гонкам на электросамокатах еще несколько лет назад казался фантастикой. Но соревнование Electric Skootr Championship уже в 2022 году станет реальностью.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.
Новый вид соревнований отнесут к мотоспорту. Пилоты, которые опробовали спортивные прототипы отмечают, что пилотирование электросамокатов дарит увлекательное, динамичное, и в то же время экологически безопасное движение.
Пока официальная дата проведения первой гонки держится в секрете, но известно, что соревнование запланировано на 2022 год. Организаторы Electric Skootr Championship стремятся воспользоваться ростом популярности электросамокатов и создать совершенно новую категорию мотоспорта. Заявлено, что гонки будут проводиться в течение двух дней как для отдельных лиц, так и для команд.
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