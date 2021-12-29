Електричні самокати забралися з вулиць і ганятимуть у незвичайному місці: де саме

Чемпіонат світу з перегонів на електросамокатах ще кілька років тому здавався фантастикою. Але змагання Electric Skootr Championship вже в 2022 році стане реальністю.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.
Новий вид змагань віднесуть до мотоспорту. Пілоти, які випробували спортивні прототипи, відзначають, що пілотування електросамокатів дарує захоплюючий, динамічний, і в той же час екологічно безпечний рух.
Поки офіційна дата проведення першої гонки тримається в секреті, але відомо, що змагання заплановано на 2022 рік. Організатори Electric Skootr Championship прагнуть скористатися зростанням популярності електросамокатів і створити абсолютно нову категорію мотоспорту. Заявлено, що гонки будуть проводитися протягом двох днів як для окремих осіб, так і для команд.
Нагадаємо, що стало відомо, скільки коштуватиме в Європі новий Nissan X-Trail. Продажі японського кросовера почнуться в першій половині наступного року.
Раніше ми повідомляли, що Hyundai припиняє розробки двигунів внутрішнього згоряння. Вивільнені співробітники перекинуті на створення електромоторів.