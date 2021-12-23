1000 машин за 4 місяці: китайський BYD тіснить Tesla в Норвегії

Компанія BYD оголосила про поставку в Норвегію 1000-го електричного позашляховика Tang. Такого результату вдалося досягти всього лише за чотири місяці з моменту початку експорту в Скандинавію.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на InsideEVs.

Це важлива віха для китайського виробника, який починає з однієї моделі на одному ринку: плацдарм в Європі забезпечений, тепер пора нарощувати обсяги.

В Норвегії за маркетинг, продаж, технічне обслуговування і постачання запчастин відповідає місцева компанія RSA, що має більше 40 дилерських центрів в країні.

Норвежцям BYD Tang сподобався. Кросовер оснащується двома електромоторами (по одному на кожній з осей), сумарно розвиваючими 509 кінських сил і 660 Нм крутного моменту. До першої "сотні" електрокар прискорюється за 4,6 секунди, максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 180 км/год.

Літієво-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори ємністю 86,4 кВт*год забезпечують запас ходу до 505 кілометрів за методикою NEDC. Саме цих інноваційних акумуляторах так потребує компанія Toyota.

В Норвегії BYD Tang у відмінно оснащеній версії коштує 599 900 Норвезьких крон (59 667 Євро / 67 633 долара).

Нагадаємо, що в наприкінці наступного року Toyota запустить у продаж на китайському ринку компактний електричний седан. Ключові технології для майбутньої новинки надасть китайська компанія BYD.