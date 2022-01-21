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Дрон против камней и грязи: Ford показал необычный внедорожный ассистент

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Пятница 21 января 2022 11:25
Дрон против камней и грязи: Ford показал необычный внедорожный ассистент Ford Bronco на бездорожье (Фото: outsideonline.com)
Автор: Константин Широкун

Беспилотник призван помочь автомобилю прокладывать самый легкопроходимый маршрут на бездорожье. Дрон привязывает трудности на рельефе к данным GPS и передает их на борт внедорожника.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor.

По задумке инженеров, дрон должен подниматься в воздух по команде водителя и анализировать поверхность, выискивая более простой маршрут – менее разбитую грунтовую дорогу параллельно выбранной, наименее острые и высокие камни и т.д.

Дрон против камней и грязи: Ford показал необычный внедорожный ассистент Также водитель также может запустить беспилотник вперед на разведку, чтобы он определил тип рельефа. Таким образом удастся заранее понять, какой автомобиль лучше использовать для поездки по бездорожью: хватит кроссовера или нужно посылать подготовленный внедорожник

Такие дроні также будут полезны компаниям с большими автопарками. В качестве дополнительной возможности дрон может собирать данные о погоде в реальном времени.

Ранее сообщалось, что cамый дешевый кроссовер Renault представлен официально. Новинка оснащается 1,0-литровым бензиновым мотором.

Также мы писали, что в General Motors придумали дешевые электрозарядные станции на водороде. Электричество вырабатывается в водорожных топливных элементах.

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