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Дрон проти каміння і бруду: Ford показав незвичайний позашляховий асистент

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П'ятниця 21 січня 2022 11:25
Дрон проти каміння і бруду: Ford показав незвичайний позашляховий асистент Ford Bronco на бездоріжжі (Фото: outsideonline.com)
Автор: Константин Широкун

Безпілотник має допомагати автомобілю прокладати найлегший маршрут на бездоріжжі. Дрон прив'язує труднощі на рельєфі до даних GPS і передає їх на борт позашляховика.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor.

За задумом інженерів, дрон повинен підійматися в повітря по команді водія і аналізувати поверхню, шукаючи більш простий маршрут – менш розбиту ґрунтову дорогу паралельно обраної, найменш гострі й високі камені і т. д.

Дрон проти каміння і бруду: Ford показав незвичайний позашляховий асистент Також водій також може запустити безпілотник вперед на розвідку, щоб він визначив тип рельєфу. Таким чином вдасться заздалегідь зрозуміти, який автомобіль краще використовувати для поїздки по бездоріжжю: вистачить кросовера чи потрібно посилати підготовлений позашляховик.

Такі дрони також будуть корисні компаніям із великими автопарками. За необхідності дрон може збирати дані про погоду в реальному часі.

Раніше повідомлялося, що Найдешевший кросовер Renault представлений офіційно. Новинка оснащується 1,0-літровим бензиновим мотором.

Також ми писали, що у General Motors придумали дешеві електрозарядні станції на водні. Електрика виробляється в водорожніх паливних елементах.

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