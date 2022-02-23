Грузовик врезался в особняк и раздавил роскошные авто Lamborghini и Bentley

Впечатляющая авария произошла в фешенебельном калифорнийском городке Беверли-Хиллз – излюбленном месте обитания знаменитостей и миллиардеров.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на фейсбук PepesTowingLA

Крытый многотонный грузовик из-за отказа тормозов с маху влетел в дорогой особняк, по пути уничтожив несколько роскошных автомобилей. Один только изготовленный на заказ суперкар Lamborghini Aventador обошелся его владельцу минимум в миллион долларов.

А ведь по пути в стену дома фура раскатала в блин еще и Bentley - предположительно Continental, но настолько поврежденный, что трудно сказать наверняка. В аварии также пострадал Mercedes-Maybach, однако не так значительно. Что касается особняка, то он и вовсе оценен в восьмизначную сумму. Владелец, попросивший не называть его имени, сообщил, что Lamborghini и Bentley разбиты под списание.

Что не исключает появления этих машин в Украине. Нашим гаражным умельцам по плечу ремонты любой сложности.

Напомним, что судно Felicity Ace с почти 4000 машин на борту полностью выгорело и его уже нет смысла тушить. Причиной пожара могло стать возгорание литий-ионной батареи.