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Вантажівка врізалася в особняк і розчавила розкішні авто Lamborghini і Bentley

Автор: Олександр Мороз

Дивовижна аварія сталася у фешенебельному каліфорнійському містечку Беверлі-Хіллз - улюбленому місці проживання знаменитостей і мільярдерів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на фейсбук PepesTowingLA

Багатотонна вантажівка через відмову гальм з маху влетіла в дорогий особняк, по дорозі знищивши кілька розкішних автомобілів. Один тільки виготовлений на замовлення суперкар Lamborghini Aventador обійшовся його власнику мінімум в мільйон доларів.

Але ж по дорозі в стіну будинку фура розкатала в млинець ще й Bentley - імовірно Continental, але настільки пошкоджений, що важко сказати напевно. В аварії також постраждав Mercedes-Maybach, проте не так значно. Що стосується особняка, то він і зовсім оцінений у восьмизначну суму. Власник, який попросив не називати його імені, повідомив, що Lamborghini та Bentley розбиті під списання.

Що не виключає появи цих машин в Україні. Нашим гаражним умільцям по плечу ремонти будь-якої складності.

Нагадаємо, що судно Felicity Ace з майже 4000 машин на борту повністю вигоріло і його вже немає сенсу гасити. Причиною пожежі могло стати загоряння літій-іонної батареї.

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