Стало известно, сколько будет стоить в Европе новый Nissan X-Trail, который ждут в Украине

Nissan X-Trail четвертого поколения готовится к запуску. Продажи японского кроссовера начнутся в первой половине следующего года. Менеджеры Nissan уверены, что новинке придется конкурировать с Kia Sorento, Peugeot 5008 и Skoda Kodiaq.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.

Новый X-Trail построен на той же платформе CMF-C, что и новый Qashqai, который недавно дебютировал на украинском рынке.

Впервые для X-Trail будет доступна гибридная силовая установка Nissan e-Power. В нее войдут 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, компактная аккумуляторная батарея и небольшой электродвигатель. Суммарная отдача силового агрегата составляет 184 л.с. и 330 Нм.

Принцип работы гибрида от Nissan схож с концепцией гибридных Honda: бензиновый двигатель действует как генератор, постоянно подзаряжая аккумуляторную батарею, которая в свою очередь питает энергией электродвигатель. И последний уже распределяет крутящий момент по осям.

Такой принцип работы позволяет бензиновому двигателю всегда работать с оптимальной эффективностью, что помогает снизить выбросы и расход топлива. Также одной из главных особенностей новинки является наличие семиместной версии.

Nissan анонсировал, что цена базовой версии будет начинаться с отметки в 35 тысяч евро, при этом "база" предыдущего поколения была почти на 5000 евро дешевле. С запуском нового X-Trail японская компания завершает процесс глобального обновления модельной линейки.

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