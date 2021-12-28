Стало известно, сколько будет стоить в Европе новый Nissan X-Trail, который ждут в Украине

Nissan X-Trail четвертого поколения готовится к запуску. Продажи японского кроссовера начнутся в первой половине следующего года. Менеджеры Nissan уверены, что новинке придется конкурировать с Kia Sorento, Peugeot 5008 и Skoda Kodiaq.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.
Новый X-Trail построен на той же платформе CMF-C, что и новый Qashqai, который недавно дебютировал на украинском рынке.
Впервые для X-Trail будет доступна гибридная силовая установка Nissan e-Power. В нее войдут 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, компактная аккумуляторная батарея и небольшой электродвигатель. Суммарная отдача силового агрегата составляет 184 л.с. и 330 Нм.
Такой принцип работы позволяет бензиновому двигателю всегда работать с оптимальной эффективностью, что помогает снизить выбросы и расход топлива. Также одной из главных особенностей новинки является наличие семиместной версии.
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