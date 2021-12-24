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Курс на электрокары: Subaru показала электрический спорткар будущего и концепты STI

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Пятница 24 декабря 2021 10:30
Курс на электрокары: Subaru показала электрический спорткар будущего и концепты STI Фото: Subaru STI E-RA (carscoops.com)
Автор: Константин Широкун

Subaru в рамках Токийского автосалона покажет сразу четыре новинки. Главной премьерой станет электрический концепт-кар STI E-RA, знаменующий переход компании в электрическую эру.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Концепт STI E-RA назван экспериментальной спортивной машиной для углеродно-нейтрального будущего. Перспективная модель представит новые элементы дизайна, которые могут быть использованы в будущих автомобилях Subaru. Японский автопроизводитель все подробности касательно технической части новинки держит в секрете. Известно лишь то, что прототип будет полностью электрическим.

Курс на электрокары: Subaru показала электрический спорткар будущего и концепты STI Помимо электрического STI E-RA, Subaru также продемонстрирует три концепции серии STI Performance: WRX S4, Levorg и BRZ. Заряженный седан WRX S4 получит новый аэродинамический обвес, окрашенный в розовый цвет, а также большой задний спойлер из углеродного волокна.

Курс на электрокары: Subaru показала электрический спорткар будущего и концепты STIНа фото: Subaru WRX S4

Концептуальный Subaru Levorg STI Performance от серийных машин будет отличаться вишнево-красными акцентами по кузову, а также новой системой выхлопа. Купе Subaru BRZ STI Performance можно будет узнать по вишневому цвету кузова и новым элементам экстерьера. Больше официальной информации о новинках станет известно в начале января 2022 года.

Ранее мы сообщали, что в мультимедиа Tesla появилась поддержка TikTok. Компания Tesla выпустила для своих электромобилей большое праздничное обновление.

Напомним, что Кабмин продлил запрет на импорт в Украину автомобилей из России. Соответствующее решение принято на заседании правительства 23 декабря.

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