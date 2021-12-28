Стало відомо, скільки коштуватиме в Європі новий Nissan X-Trail, на який чекають в Україні

Nissan X-Trail четвертого покоління готується до запуску. Продажі японського кросовера почнуться в першій половині наступного року. Менеджери Nissan впевнені, що новинці доведеться конкурувати з Kia Sorento, Peugeot 5008 і Skoda Kodiaq.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autoexpress.

Новий X-Trail побудований на тій же платформі CMF-C, що і новий Qashqai, який нещодавно дебютував на українському ринку.

Вперше для X-Trail буде доступна гібридна силова установка Nissan e-Power. До неї увійдуть 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом, компактна акумуляторна батарея і невеликий електродвигун. Сумарна віддача силового агрегату становить 184 к.с. і 330 Нм.

Принцип роботи гібрида від Nissan схожий з концепцією гібридних Honda: Бензиновий двигун діє як генератор, постійно заряджаючи акумуляторну батарею, яка в свою чергу живить енергією електродвигун. І останній вже розподіляє крутний момент по осях.

Такий принцип роботи дозволяє бензиновому двигуну завжди працювати з оптимальною ефективністю, що допомагає знизити викиди і витрата палива. Також однією з головних особливостей новинки є наявність семимісної версії.

Nissan анонсував, що ціна базової версії буде починатися з позначки в 35 тисяч євро, при цьому "база" попереднього покоління була майже на 5000 євро дешевше. З запуском нового X-Trail японська компанія завершує процес глобального оновлення модельної лінійки.

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