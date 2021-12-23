Не грай за кермом: 580 тисяч електромобілів Tesla потрапили під розслідування через ігри під час руху

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) почало офіційне розслідування відносно компанії Tesla. Причина - водії можуть грати у відеоігри під час руху автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Раніше ми повідомляли, що інформаційно-розважальна система MBUX на седані Mercedes-Benz S-Class і на флагманському електромобілі EQS під час руху не відключає доступ до телемовлення, а перегляд відео під час руху відволікає водія від дороги. В результаті під відкликання потрапили понад 200 машин.

Тепер під розслідування потрапили електромобілі Tesla через можливість грати на екрані мультимедійної системи прямо під час руху. Розслідування проводиться щодо 580 тисяч электромобилів Tesla Model X, S, Y і 3, оснащених функцією "Passenger Play". До появи цієї функції в грудні 2020 року, грати в інтерактивні ігри можна було лише під час стоянки машини.

Тепер же для того, щоб запустити гру, водієві потрібно всього лише підтвердити, що він... пасажир. Але навіть, якщо грати буде передній пасажир, то контент, що займає 2/3 екрану буде відволікати водія від дороги. А це небезпечно.

Нещодавно NHTSA повідомила, що лише в 2019 році таке водіння призвело до 3142 смертельних випадків на дорогах. У будь-якому випадку, щоб виправити проблему Теслі не доведеться фізично відкликати на сервіс півмільйона автомобілів – оновлення програмної прошивки прилетить "по повітрю". Точно так само, як вона активувала злощасну функцію "Passenger Play".

Нагадаємо, що компанія Tesla запустила в продаж електрокари зі старими батареями. Ємність у цих акумуляторів на 12% нижче номінального значення.