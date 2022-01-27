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Дешевле Leaf: Nissan рассекретил первые фото нового доступного электромобиля

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Четверг 27 января 2022 15:40
Дешевле Leaf: Nissan рассекретил первые фото нового доступного электромобиля Новый электромобиль Nissan (Фото: nissannews.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компания Nissan анонсировала скорый дебют нового серийного электромобиля. Новинка придет на смену модели Micra и будет стоить ощутимо дешевле бестселлера Leaf.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Nissan.

Обнародованы первые фото нового электромобиля Nissan. Это компактный хэтчбек B-класса, который придет на смену известной модели Micra. На єто указівают характерная для Микры крупная оптика спереди и сзади.

Дешевле Leaf: Nissan рассекретил первые фото нового доступного электромобиля

При этом существует вероятность, что новинка получит новое имя, чтобы отобразить следование Ниссана новой электромобильной идеологии.

Электромобиль базируется на платформе CMF B-EV, созданной для электромобилей альянса Renault-Nissan. Сборка будет налажена на заводе Renault во Франции. Цена будущего электрокара пока не названа, но она заведомо окажется меньше, чем электрического Leaf, который сейчас стоит в Украине 949 тысяч гривен.

Дешевле Leaf: Nissan рассекретил первые фото нового доступного электромобиля

К 2026 году компания намерено существенно расширить свою гамму электромобилей, а к 2030-му выпускать 23 электрифицированных модели, включая 15 на чистой электротяге.

Напомним, Mitsubishi L200 нового поколения замечен на испытаниях за Полярным кругом.

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