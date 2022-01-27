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Дешевше за Leaf: Nissan розсекретив перші фото нового доступного електромобіля

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Четвер 27 січня 2022 15:40
Дешевше за Leaf: Nissan розсекретив перші фото нового доступного електромобіля Новий електромобіль Nissan (Фото: nissannews.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компанія Nissan анонсувала дебют нового серійного електромобіля. Новинка прийде на заміну моделі Micra і буде коштувати відчутно дешевше бестселера Leaf.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Nissan.

Оприлюднено перші фото нового електромобіля Nissan. Це компактний хетчбек B-класу, який прийде на зміну відомої моделі Micra. На це вказують характерна для Мікри велика оптика спереду і ззаду.

Дешевше за Leaf: Nissan розсекретив перші фото нового доступного електромобіля

При цьому існує ймовірність, що новинка отримає нове ім'я, щоб відобразити слідування Ніссана новій електромобільній ідеології.

Електромобіль базується на платформі CMF B-EV, створеній для електромобілів альянсу Renault-Nissan. Збірка буде налагоджена на заводі Renault у Франції. Ціна майбутнього електрокара поки не названа, але вона свідомо виявиться менше, ніж електричного Leaf, який зараз коштує в Україні 949 тисяч гривень.

Дешевше за Leaf: Nissan розсекретив перші фото нового доступного електромобіля

До 2026 року компанія має намір істотно розширити свою гаму електромобілів, а до 2030-го випускати 23 електрифікованих моделі, включаючи 15 на чистій електротязі.

Нагадавши, Mitsubishi L200 нового покоління помічений на випробуваннях за Полярним колом.

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