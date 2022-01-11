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Давид и Голиаф: 1000-сильный суперкар Nissan GT-R вызволил фуру из снежного плена

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Вторник 11 января 2022 21:08
Давид и Голиаф: 1000-сильный суперкар Nissan GT-R вызволил фуру из снежного плена Nissan GTR-R вызволяет фуру Volvo из снежного плена (Фото: instagram.com/schaefchen)
Автор: Александр Мороз

В Боснии на дороге в снегопад застряла фура. Из снежного плена ее вызволил суперкар с мотором мощностью 1000 л.с.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Instagram пользователя с ником schaefchen.

Обильные снегопады сейчас не только в Украине, а и, например, в Боснии. Здесь на одной из горных дорог груженая фура не смогла справиться со скольским подъемом. И тогда помочь подняться в гору предложил владелец суперкара, проезжавшего мимо.

Давид и Голиаф: 1000-сильный суперкар Nissan GT-R вызволил фуру из снежного плена

Многотонный грузовик Volvo и спортивное купе Nissan GT-R - словно Голиаф и Давид. Но если суперкар оснащен полным приводом и форсированным до 1000 л.с. мотором, то...

Затея с буксировкой удалась на славу: тюнингованый Nissan GT-R скользил, но понемногу подтаскивал фуру наверх. И таки вытащил!

Фотографиями и видео о преодолении сложного участка заснеженной и обледелой дороги в соцсетях поделился сам владелей суперкара.

Напомним, в Киеве заметили премиальный Mercedes S-класса с коврами на кузове. Как оказалось, это специальная пленка, имитирующая ковровый рисунок.

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