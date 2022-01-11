Давид і Голіаф: 1000-сильний суперкар Nissan GT-R визволив фуру зі снігового полону

У Боснії на дорозі в снігопад застрягла фура. Зі снігового полону ii визволив суперкар з мотором потужністю 1000 к.с.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Instagram користувача із ніком schaefchen.

Рясні снігопади зараз не лише в Україні, а й, наприклад, у Боснії. Тут на одній із гірських доріг завантажена фура не змогла впоратися зі скільським підйомом. І тоді допомогти піднятися в гору запропонував власник суперкара, що проїжджав повз.

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Затія з буксируванням вдалася на славу: тюнінгований Nissan GT-R ковзав, але потроху підтягував фуру нагору. І таки витяг!

Фотографіями та відео про подолання складної ділянки засніженої та обмерзлої дороги в соцмережах поділився сам власник суперкара.

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