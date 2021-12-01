Будет Embla: стало известно имя преемника флагманского внедорожника Volvo XC90

Флагманский внедорожник Volvo XC90 следующего поколения получит название Embla. Это имя позаимствовано из греческой мифологии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News.

Генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон в интервью изданию Automotive News рассказал, что внедорожник XC90 следующего поколения не только будет электрическим, а и получит новое название. Не буквенно-цифровое обозначение, а собственное имя, которое будет начинаться с гласной буквы.

Поиск по международных базам данных товарных знаков показывает, что Volvo подала заявку на регистрацию названия Embla в октябре этого года. Это первый товарный знак компании за четыре года, начинающегося с гласной. Учитывая слова топ-менеджера компании, очень вероятно, что это название зарезервировано именно для преемника XC90.

Концепт Volvo Recharge

Имя Эмбла восходит к скандинавской мифологии - так звали первую женщину на земле. Сам внедорожник будет электромобилем на платформе SPA2 следующего поколения и с тремя рядами сидений. Что до дизайна, то внешность будет решена в стиле концепт-кара Recharge.

Ранее компания объявила, что отказывается от буквенно-цифровых обозначений своих моделей и будет давать им собственные имена. Иными словами, вслед за Embla и другие модели компании получат собственные имена.

Напомним, компания BMW готовит к дебюту флагманский электрический седан i7. Премьера намечена на 2022 год.