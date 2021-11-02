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BMW перетворює дитячі іграшки в Елементи інтер'єру своїх машин

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Вівторок 02 листопада 2021 10:05
BMW перетворює дитячі іграшки в Елементи інтер'єру своїх машин Фото: інтер'єр BMW (carbuzz.com)
Автор: Константин Широкун

Німецький автовиробник BMW навчився перетворювати дитячі дошки для малювання в гнучкі сховища для дрібної поклажі. Компанія зареєструвала відповідну патентну заявку.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

BMW адаптувала перероблені Тривимірні дошки для малювання в "розумний" відсік для дрібної поклажі на центральній консолі. В компанії припускають, що традиційний контейнер для зберігання в салоні автомобіля може бути оснащений "гнучким пристроєм для фіксації дрібних об'єктів". Винахід складається з направляючої пластини і безлічі штифтів, які прогинаються і утримують предмети нагорі.

BMW перетворює дитячі іграшки в Елементи інтер'єру своїх машинВинахід німецьких інженерів перетворює відсік для зберігання в простір, де ключі, телефон, або гаманець утримуються на місці завдяки їх власній формі і вазі. У BMW припускають, що такий "пристрій" потенційно може з'явитися на спорткарах марки, щоб мінімізувати переміщення ключів, або смартфона по салону при активному драйві.

Раніше повідомлялося, що преміальний седан Bentley Flying Spur перевели на паливо з соломи. Плагін-гібридний седан подолав 733 км по Ісландії на одному баку палива.

Також ми писали, що у Києві відзначили День автомобіліста виставкою ретроавтомобілів. На набережній зібралося понад 50 класичних машин.

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