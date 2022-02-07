Ближе к реальности: Евросоюз ужесточит тесты подзаряжаемых гибридов на вредные выбросы

Европейский союз планирует ужесточить методы измерения выбросов углекислого газа подключаемых гибридных автомобилей - после критики, что текущие тесты дают результаты в четыре раза ниже реальных.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

Новая методология означает, что некоторым автопроизводителям, выпускающим в больших количествах гибридные автомобили, придется поторопиться с переходом на электрокары - из-за того, что те перестанут укладываться в жесткие экологические нормы.

Аналитики Международного совета по чистому транспорту (ICCT), недавно опубликовали исследование, которое показало, что тест WLTP не отражает реальных вредных выбросов. Используя данные о выбросах 100 000 подключаемых гибридов (PHEV), эксперты обнаружили, что в реальности PHEV редко заряжаются и имеют более короткий диапазон пробега на электротяге, чем показывают лабораторные тесты по циклу WLTP.

Иногда реальные показатели в четыре раза превышают теоретические. В реальности отклонение еще выше для служебных автомобилей, у водителей которых меньше стимулов и времени заряжать аккумулятор.

В новую методологию проверки, в частности, включат данные счетчиков расхода топлива, которыми должны оснащаться все автомобили в Европе с 2021 года. Это покажет более реалистичную картину того, насколько сильно гибридные автомобили полагаются на двигатель внутреннего сгорания, а не на электрическую батарею.

Это значит, что многие автопроизводители выбравшие гибриды, как более дешевую альтернативу электромобилям и выпускающие их в больших количествах, не смогут уложиться в жесткие экологические нормы и избежать крупных штрафов. Впрочем, власти Еврорсоюза не собираются обрушить автопром - по словам информированных источников Reuters, пересмотренные испытания будут введены в 2025 году.

Официальный представитель Европейской комиссии заявил, что поправка к стандарту по выбросам загрязняющих веществ Евро-6, пересматривающая подход к испытаниям WLTP находится в стадии обсуждения, но не сообщил дальнейших подробностей. 9 февраля поправку рассмотрит Рабочая группа по автотранспортным средствам, состоящая из заинтересованных сторон - автопромышленности, властей и ассоциаций потребителей. Решение ожидается в этом году.

Напомним, что нефтяная компания British Petroleum ожидает, что в 2025 году доходность зарядных станций станет больше, чем у АЗС. Причина роста прибыльности кроется в резком увеличении спроса на точки зарядки.