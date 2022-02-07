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Ближче до реальності: Євросоюз посилить тести плагін-гібридів на шкідливі викиди

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Понеділок 07 лютого 2022 08:53
Ближче до реальності: Євросоюз посилить тести плагін-гібридів на шкідливі викиди Зарядка гібридного кросовера BMW X1 xDrive 25e (Фото: BMW)
Автор: Олександр Мороз

Європейський союз планує посилити методи вимірювання викидів вуглекислого газу гібридних автомобілів - після критики, що поточні тести дають результати в чотири рази нижче реальних.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Reuters.

Нова методологія означає, що деяким автовиробникам, що випускають у великих кількостях гібридні автомобілі, доведеться поквапитися з переходом на електрокари - через те, що ті перестануть вкладатися в жорсткі екологічні норми.

Аналітики міжнародної ради з чистого транспорту (ICCT), нещодавно опублікували дослідження, яке показало, що тест WLTP не показує реальних шкідливих викидів. Використовуючи дані про викиди 100 000 підключених гібридів (PHEV), експерти виявили, що в реальності PHEV рідко заряджаються і мають більш короткий діапазон пробігу на електротязі, ніж показують лабораторні тести по циклу WLTP. Іноді реальні показники в чотири рази перевищують теоретичні. В реальності відхилення ще вище для службових автомобілів, у водіїв яких відсутні стимули та час заряджати акумулятор.

Ближче до реальності: Євросоюз посилить тести плагін-гібридів на шкідливі викиди

У нову методологію перевірки, зокрема, включать дані лічильників витрати палива, якими повинні оснащуватися всі автомобілі в Європі з 2021 року. Це покаже більш реалістичну картину того, наскільки сильно гібридні автомобілі покладаються на двигун внутрішнього згоряння, а не на електричну батарею.

Це означає, що багато автовиробників вибрали гібриди, як більш дешеву альтернативу електромобілям і випускають їх у великих кількостях, не зможуть вкластися в жорсткі екологічні норми і уникнути великих штрафів. Втім, влада Єврорсоюзу не збирається обвалити автопром - за словами поінформованих джерел Reuters, переглянуті випробування будуть введені у 2025 році.

Офіційний представник Європейської комісії заявив, що поправка до стандарту щодо викидів забруднюючих речовин Євро-6, що переглядає підхід до випробувань WLTP знаходиться в стадії обговорення, але не повідомив подальших подробиць. 9 лютого поправку розгляне робоча група з автотранспортних засобів, що складається із зацікавлених сторін - автопромисловості, влади та асоціацій споживачів. Рішення очікується в цьому році.

Нагадаємо, що нафтова компанія British Petroleum очікує, що у 2025 році прибутковість зарядних станцій стане більше, ніж в АЗС. Причина зростання прибутковості криється в різкому збільшенні попиту на точки зарядки.

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