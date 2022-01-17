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Самая роскошная версия Porsche Cayenne в Украине: объявлены цены и комплектация

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Понедельник 17 января 2022 17:55
Самая роскошная версия Porsche Cayenne в Украине: объявлены цены и комплектация Porsche Cayenne Platinum Edition (Фото: porsche.ua)
Автор: Вадим Добровольский

Представлена самая роскошная версия Porsche Cayenne под названием Platinum Edition. Продажи новинки в Украине стартуют летом.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальный украинский сайт Porsche.

Компания Porsche представила кроссовер Porsche Cayenne в роскошной версии Platinum Edition. В соответствии с названием использован декор платинового цвета: окантовка передних воздухозаборников, названии модели и другие элементы. Также "платиновыми" стали эксклюзивные 21-дюймовые колеса.

Самая роскошная версия Porsche Cayenne в Украине: объявлены цены и комплектация

Расширенная комплектация включает адаптивные светодиодные фары, панорамную крышу, динамическое диодное освещение салона, премиальную акустическую систему Bose.

Самая роскошная версия Porsche Cayenne в Украине: объявлены цены и комплектация

Исполнение Platinum Edition предусмотрено для нескольких модификаций Cayenne и Cayenne Coupe, в зависимости от этого будет отличаться и цена. Так, базовый Cayenne (340 л.с.) оценен в 2,9 млн гривен, Cayenne E-Hybrid (462 л.с.) - в 3,44 млн, а Cayenne S (440 л.с.) – в 3,6 млн гривен.

В Украине такая спецверсия Porsche Cayenne появится уже в июне 2022 года.

Напомним, компании Porsche придется заплатить 113 млн долларов за возможность віпускать электромобили без привязки к материнскому концерну Volkswagen.

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