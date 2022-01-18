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Безрамкові двері та емблеми зі світлом: Volkswagen представив доступну альтернативу Passat

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Вівторок 18 січня 2022 08:00
Безрамкові двері та емблеми зі світлом: Volkswagen представив доступну альтернативу Passat Volkswagen Lamando L (Фото: Volkswagen)
Автор: Олександр Мороз

Представлено Volkswagen lamando другого покоління. Це більш доступна альтернатива знятому з виробництва седану Passat.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Autohome.

У Китаї дебютував Volkswagen Lamando L. якщо машина першого покоління (дебют у 2014 році) була седаном, але новинка стала ліфтбеком. Однак п'яті дверцята - не головне нововведення в дизайні.

Безрамкові двері та емблеми зі світлом: Volkswagen представив доступну альтернативу Passat

У Lamando L присадкуватий силует і решітка радіатора на всю ширину кузова - рішення, яке на Фольксвагенах застосовано вперше. Також у новинки безрамкові бічні двері, а емблеми спереду і ззаду підсвічуються разом з вмиканням габаритних вогнів.

У порівнянні з попередником довжина зросла до 4784 мм (раніше було 4615 мм). Ширина, висота і колісна база - 1831 мм, 1469 мм і 2731 мм відповідно.

Безрамкові двері та емблеми зі світлом: Volkswagen представив доступну альтернативу Passat

Новинка побудована на платформі MQB Evo з задньою багатоважільною підвіскою. Базова версія отримала під капот турбомотор 1.4 TSI (150 к.с.) в парі з семиступінчастим "роботом" DSG. Пізніше з'явиться версія з більш потужним дволітровим мотором.

В оснащенні є проекційний екран, люк в даху, аудіосистема Beats, передні сидіння з електроприводом, камера заднього виду та адаптивний круїз-контроль.

Безрамкові двері та емблеми зі світлом: Volkswagen представив доступну альтернативу Passat

Volkswagen Lamando L можна вважати більш доступною альтернативою седану Passat, знятому з виробництва. Тому залишається тільки пошкодувати, що автомобіль створено спеціально для Китаю і продаватися він буде тільки тут. Випуск новинки налагодять на спільному підприємстві SAIC-Volkswagen.

Безрамкові двері та емблеми зі світлом: Volkswagen представив доступну альтернативу Passat

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