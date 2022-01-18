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Берлін хочуть зробити першим у світі містом без автомобілів

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Вівторок 18 січня 2022 10:34
Берлін хочуть зробити першим у світі містом без автомобілів Вулиці Берліна (Фото: autocar.co.uk)
Автор: Константин Широкун

Ініціаторами заборони експлуатації автомобілів у Берліні стала група жителів міста. Вони сформували групу Volksentscheid Berlin Autofrei та запустили відповідну петицію за заборону в'їзду автомобілів до центру міста.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Guardian.

Петицію вже підтримало понад 50 тисяч людей. Площа центральної частини Берліна, в яку планується заборонити в'їзд автомобілям – близько 60 квадратних кілометрів. Сенат Берліна зобов'язаний відреагувати на петицію і до кінця лютого прийняти рішення про те, чи бути центру Берліна вільним від автомобілів, чи ні.

Проект заборони передбачає ряд винятків. Наприклад, спеціальні дозволи на в'їзд видаватимуться машинам екстрених служб, сміттєвозів, таксі, автомобілям служб доставки, а також жителям з обмеженою рухливістю, пересування яких безпосередньо залежить від автомобілів. Крім того, всі жителі зможуть використовувати автомобіль в рамках програми каршерінга до 12 разів на рік.

Раніше проведене дослідження показало, що 58% дорожнього простору в Берліні зайнято автомобілями, хоча тільки третина поїздок по берлінських вулицях здійснюється на автомобілях. Для порівняння, на місця для велосипедів було відведено всього 3% площі, але на них припадає 15% поїздок.

Берлін хочуть зробити першим у світі містом без автомобілів Якщо сенат міста все ж зважиться на перший крок по забороні машин і експеримент визнають успішним, то дію програми можуть розширити на інші райони, ближче до околиць. З такою ініціативою Берлін може стати першим у світі містом без авто.

Також ми писали, що Volkswagen представив доступну альтернативу Passat. Новинку назвали Lamando.

Раніше повідомлялося, що представлений Ford Mondeo нового покоління. Виразний седан поки доступний тільки в Китаї.

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