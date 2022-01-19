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Береженого юрист бережет: как первый Chevrolet Corvette лишился американского флага на эмблеме

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Среда 19 января 2022 21:07
Береженого юрист бережет: как первый Chevrolet Corvette лишился американского флага на эмблеме Первый шоу-кар Chevrolet Corvette (Фото: media.chevrolet.com)
Автор: Вадим Добровольский

Исполнилось 69 лет с момента публичного дебюта самого первого Chevrolet Corvette. За пару дней до дебюта на автомобиле по юридическим соображениям срочно пришлось менять эмблему.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто.

Дебют Chevrolet Corvette состоялся 17 января 1953 года. Показ прошел в отеле Уолдорф-Астория на Манхэттене (Нью-Йорк). С этого момента началось победное шествие Corvette, который со временем по праву стал считаться национальным спорткаром Америки.

Береженого юрист бережет: как первый Chevrolet Corvette лишился американского флага на эмблеме

Исходный шоу-кар Chevrolet Corvette, в таком виде машину видели только сотрудники и юристы компании

Однако мало кто знает, что буквально за несколько дней до публичного показа создателям машины пришлось в пожарном порядке менять эмблему на первом шоу-каре.

Поначалу на ней были изображены два скрещенных флага - гоночный клетчатый и национальный американский со звездами и полосами. Увидев это, юристы запротестовали: срочно менять, никаких возражений!

Дело в том, что в то время использовать флаг США на коммерческих продуктах, включая автомобили, было запрещено законом. Поэтому буквально на коленке создали новый логотип.

Береженого юрист бережет: как первый Chevrolet Corvette лишился американского флага на эмблеме

Оригинальная (слева) и измененная по требованиям юристов эмблема Chevrolet Corvette

Он по-прежнему нес клетчатый флаг, а вот на смену звездам и полосам пришли элементы герба основателя компании Луи Шевроле - в таком виде с небольшими стилистическими правками эмблема Corvette сохраняется и поныне.

Оригинальная же эмблема, которая, к счастью, сохранилась, экспонируется в музее National Corvette Museum.

Напомним, в США таксист взял с женщины 10 тысяч долларов за поездку на полтора километра.

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