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Береженого юрист береже: як перший Chevrolet Corvette позбувся американського прапора на емблемі

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Середа 19 січня 2022 21:07
Береженого юрист береже: як перший Chevrolet Corvette позбувся американського прапора на емблемі Перший шоу-кар Chevrolet Corvette (Фото: media.chevrolet.com)
Автор: Вадим Добровольский

Виповнилося 69 років з моменту публічного дебюту найпершого Chevrolet Corvette. За пару днів до дебюту на автомобілі з юридичних міркувань терміново довелося міняти емблему.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто.

Дебют Chevrolet Corvette відбувся 17 січня 1953 року. Показ пройшов у готелі Уолдорф-Асторія на Манхеттені (Нью-Йорк). З цього моменту почалася переможна хода Corvette, який з часом по праву став вважатися національним спорткаром Америки.

Береженого юрист береже: як перший Chevrolet Corvette позбувся американського прапора на емблемі

Вихідний шоу-кар Chevrolet Corvette, в такому вигляді машину бачили тільки співробітники і юристи компанії

Однак мало хто знає, що буквально за кілька днів до публічного показу творцям машини довелося в пожежному порядку міняти емблему на першому шоу-каре.

Спочатку на ній були зображені два схрещених прапори - гоночний картатий і Національний американський з зірками та смугами. Побачивши це, юристи запротестували: терміново міняти, ніяких заперечень!

Річ у тім, що в той час використовувати прапор США на комерційних продуктах, включаючи автомобілі, було заборонено законом. Тому буквально на коліні створили новий логотип.

Береженого юрист береже: як перший Chevrolet Corvette позбувся американського прапора на емблемі

Оригінальна (ліворуч) і змінена за вимогами юристів емблема Chevrolet Corvette

Він як і раніше ніс картатий прапор, а ось на зміну зіркам і смугам прийшли елементи герба засновника компанії Луї Шевроле - в такому вигляді з невеликими стилістичними правками емблема Corvette зберігається і понині.

Оригінальна ж емблема, яка, на щастя, збереглася, експонується в музеї National Corvette Museum.

Нагадаємо, у США таксист взяв з жінки 10 тисяч доларів за поїздку на півтора кілометра.

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