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Берегите деньги: Mercedes-Benz научит свои машины оплачивать покупки

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 11:55
Берегите деньги: Mercedes-Benz научит свои машины оплачивать покупки Фото: Daimler Mobility (daimler-mobility.com)
Автор: Константин Широкун

Daimler Mobility объявила, что стала партнером Visa ради интеграции платежей в инфотеймент автомобилей. Новые возможности мультимедиа позволят пассажирам совершать платежи через информационно-развлекательный экран автомобиля, не вводя пароли и не полагаясь на мобильные устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Daimler Mobility.

В качестве аутентификации водитель, или пассажир сможет использовать свой отпечаток пальца. Daimler Mobility называет автомобильную торговлю важным элементом обслуживания клиентов. Торговля в автомобиле уже осуществляется через систему Mercedes Pay, которая позволяет клиентам покупать товары и услуги прямо из машины, и в будущем ее можно будет использовать для оплаты заправки и парковки.

Берегите деньги: Mercedes-Benz научит свои машины оплачивать покупки"Нет ничего более удобного, чем авторизация платежа по отпечатку пальца", - сказал Франц Райнер, генеральный директор Daimler Mobility. "Встроенные механизмы для оплаты в автомобиле – это новый уровень безопасности для наших клиентов".

Чтобы технология заработала, Daimler станет первым автопроизводителем, использующим Visa Cloud Token Framework. Облачная технология безопасности поддерживает несколько устройств, удаляя конфиденциальные данные с системы и сохраняя их удаленно. Visa и Daimler Mobility начнут предлагать услугу оплаты с машины клиентам в Германии и Великобритании весной 2022 года, а затем и на других европейских рынках.

Напомним, что в сегменте компактных кроссоверов вскоре появится необычный игрок из Италии. Новую машину назовут Tonale.

Ранее стало известно, что украинский электрический грузовик за 16 тысяч долларов пойдет в серию в следующем году. Машина получит несколько вариантов кузова.

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