Бережіть гроші: Mercedes-Benz навчить свої машини оплачувати ваші покупки

Daimler Mobility оголосила, що стала партнером Visa заради інтеграції платежів в інфотеймент автомобілів. Нові можливості мультимедіа дозволять пасажирам здійснювати платежі через інформаційно-розважальний екран автомобіля, не вводячи паролі і не покладаючись на мобільні пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Daimler Mobility.

В якості аутентифікації водій, або пасажир зможе використовувати свій відбиток пальця. Daimler Mobility називає автомобільну торгівлю важливим елементом обслуговування клієнтів. Торгівля в автомобілі вже здійснюється через систему Mercedes Pay, яка дозволяє клієнтам купувати товари і послуги прямо з машини, і в майбутньому її можна буде використовувати для оплати заправки і паркування.

"Немає нічого більш зручного, ніж авторизація платежу за відбитком пальця", - сказав Франц Райнер, генеральний директор Daimler Mobility. "Вбудовані механізми для оплати в автомобілі - це новий рівень безпеки для наших клієнтів".

Щоб технологія запрацювала, Daimler стане першим автовиробником, що використовує Visa Cloud Token Framework. Хмарна технологія безпеки підтримує кілька пристроїв, видаляючи конфіденційні дані з системи і зберігаючи їх віддалено. Visa і Daimler Mobility почнуть пропонувати послугу оплати з машини клієнтам в Німеччині і Великобританії навесні 2022 року, а потім і на інших європейських ринках.

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