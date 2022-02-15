Бензин заметно подорожал, автогаз без изменений: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем 14 февраля заметно повысились. Цена на автогаз не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 33,46 гривен за литр (+0,23 гривен), на бензин А-95 - 34,36 гривен за литр (+0,21 гривен), на дизельное топливо - 33,6 гривен за литр (+0,16 гривен), на автогаз - 18,88 гривен за литр (без изменений).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 3 февраля.