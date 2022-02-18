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Бензин продовжує дорожчати, автогаз без змін: скільки коштує паливо на АЗС

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П'ятниця 18 лютого 2022 14:40
Бензин продовжує дорожчати, автогаз без змін: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин зросли на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Вадим Добровольский

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 18 лютого 2022 року порівняно з попереднім торговим днем знову підвищилися. Ціна на автогаз не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 34,12 гривень за літр (+0,07 гривень), на бензин А-95 - 35,02 гривень за літр (+0,07 гривень), на дизельне паливо - 34,18 гривень за літр (+0,04 гривень), на автогаз - 18,86 гривень за літр (без змін).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 16 лютого.

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